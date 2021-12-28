2. el araçlarda ne zaman indirim olacak

Geçtiğimiz günlerde döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası otomobil fiyatlarında indirimin ne zaman başlayacağı merak konusu. Sıfır otomobillerde düşüş yönünde bir hareket başlarken, 2. el otomobil fiyatlarında ise henüz bir değişiklik söz konusu değil.

2. el araç fiyatlarında ne zaman indirim olacağı konusunda sektörden önemli bir açıklama geldi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın "Döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50’lik bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 hem sıfır hem de ikinci el arabalar için daha hareketli, fiyatların bugünküne göre daha makul seyrettiği bir yıl olacak. Döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50’lik bir düşüş öngörüyoruz” dedi.

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.

15 marka fiyat indirdi

3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, “Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22’ye çıkacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki gerileme yüzde 15’lere yaklaştı. İndirimin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatları arasında uçurum var. Sıfır otomobillerde yüzde 40 gibi fiyat artışı olmuştu bu ikinci elde yüzde 200’leri buldu. Hatta model bazında yüzde 300-400’lerde fiyat artışlarını gördük” diye konuştu.

"Yüzde 50 oranında düşüş olabilir"

Döviz kurunun gerilemesinin araç fiyatlarına etkisine dikkat çeken Yalçın, “Markalar sıfır otomobillerin fiyatlarını hızlıca geri çekebiliyor ama ikinci el piyasasında öyle olmuyor. Bu piyasadaki araç fiyatları genelde biniciler, esnaf dediğimiz galericiler, yetkili satıcılar tarafından belirleniyor. Yaz aylarında yüksek maliyetli ikinci el araç alan kişiler, fiyatları sıfır otomobillerdeki gibi gevşetemiyor. Ama gevşetmek zorunda kalacaklar. Tabi döviz kurunun belli bir oranda sabit kalması önemli bir kriterdir. Ocak ayında döviz kurundaki geri gelme devam ederse ikinci el arabalarda fiyatlar 1 ay sonra daha düşük seviyelere gelecektir diye öngörüyoruz. Yüzde 50 oranında fiyatlarda düşüş olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Rakamlar çığ etkisiyle yükseldi"

Hüsamettin Yalçın, “Yüzde 50 indirim ciddi bir oran çünkü fiyatlar çok şişti. Bunun en büyük nedeni binincilerin online ilan sitelerinde fiyatları artırıyor olmalarıdır. Aynı model araç biri 200 bin lira yazıyor, diğeri ‘benim arabam daha iyi’ diyerek 250 bin lira yazıyor. Böyle çığ etkisiyle rakamlar yükseldi ve belli bir seviyeye geldi. Döviz kurunun gerilemesiyle böyle bir şeyin olmaması lazım” dedi.

"Bulursanız sıfır araba alın, ikinci el için biraz bekleyin"

Eski fiyatlara dönüş olmayacağını belirten Yalçın, “Ama 1 ay önceki fahiş fiyatlar da olmaz. Şu anda sıfır kilometre araç almak için doğru zaman. Eğer bulabilirlerse hemen almalarını tavsiye ederim. Ancak ikinci el otomobillerde öyle değil. Fiyatların düşmesi için 1 buçuk ay var. İkinci el araç almak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.