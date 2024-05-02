17 ilde FETÖ operasyonu: 36 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-14" operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal hesabından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler paylaştı.
Bakan Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
17 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.
Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
1️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 2, 2024
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire… pic.twitter.com/DttI5OIJjn
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