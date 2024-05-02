17 ilde FETÖ operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal hesabından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakan Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

17 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.