10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre, yağışlar, gelecek 3 saatlik periyotta Balıkesir'in güney ve doğusu, Bursa'nın güneyi, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Kütahya, Eskişehir, Osmaniye, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.