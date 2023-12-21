Zemheri ne zaman? Zemheri ne demek?

21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de Oğlak dönencesine güneş ışınları dik gelecek. Bu nedenle 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve sonrasında geceler kısalacak. 22 Aralık'tan itibaren zemheri başlayacak.



Şeb-i Yelda ne demek?

Şeb-i Yelda, en uzun gece demek. Dilimize Farsçadan girmiştir.

Kış mevsiminin başlangıcı olarak da kabul edilen 21 Aralık, bir başka ifadeyle kuzey yarı kürede yılın en uzun gecesi İran'da Şeb-i Yelda olarak adlandırılıyor.

İranlı aileler, mutluluk ve bereket getirdiğine inandıkları Şeb-i Yelda'yı büyüklerin evinde toplanarak ve küçüklere hediyeler alarak kutluyor. Bu gece için özel olarak kurulan sofraların vazgeçilmezleri arasında nar, karpuz ve kuruyemiş yer alıyor.

ŞEB-İ YELDA'NIN MUTLULUK VE BEREKET GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

İranlılar "en uzun gece" anlamına gelen Şeb-i Yelda'nın mutluluk ve bereket getirdiğine inanıyor. Genellikle büyüklerin evinde toplanılan bu gecede özel sofralar kuruluyor.

21 ARALIK NAR KIRMA RİTÜELİ

21 Aralık veya yılbaşı öncesi gerçekleştirilen ritüelde; evin eşiğinde durulur ve burada bir adet nar kırılır. Anadolu geleneklerinde yer alan bu ritüelle parçalanan narın taneleri etrafa dağılır ve dağılan tanelerin eve bereket getireceğine inanılır.



Nar kırma ritüeline göre, kırılan nar ne kadar patlar, taneleri ne kadar geniş ve uzak bir alana dağılırsa; evin bereket ve bolluğu da o kadar artar.

21 ARALIK NEDEN EN UZUN GECE?

21 Aralık gününe denk gelen Kış Gündönümü'nde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek. Kuzey Yarımküre'de günler uzarken Güney Yarımkürede kısalacak. 21 Aralık bazı ülkelerde kışın başlangıcıyken, bazı ülkelerde yazın başlangıcı olacak.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

Türkiye’de en kısa gece Hatay'da yaşanırken en uzun gece Sinop’ta yaşanacak.

EN UZUN GECEDEN SONRA ZEMHERİ AYI BAŞLAYACAK

21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve sonrasında geceler kısalacak. 22 Aralık'tan itibaren zemheri başlayacak.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri kara kışın en sert geçtiği dönem olarak biliniyor. Peki zemheri kışı ne zaman başlar, ne zaman biter? Zemheri soğukları ne zaman gelecek, geldi mi? 21 Aralık neden en uzun gece?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen 'zem' ile Farsça uğultu anlamındaki 'harir' kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

ZEMHERİ NE ZAMAN?



22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

ZEMHERİ AYI HAKKINDA



Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.



Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır.



17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.