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Yener, mazbatayı Şentop’a teslim etti!

YSK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası kendisine verilmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından alındı.

Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oy oranıyla kazandığı Seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulu mazbatanın teslimini gerçekleştirdi.

 YSK Başkanı Ahmet Yener, mazbatayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti. Şentop ise mazbatayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracak.

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