Yağış geliyor: 8 il için sarı kodlu uyarı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için sarı kodlu uyarı verirken günlük hava tahmini raporunda ise sıcaklıkların 6 derece birden düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

İç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

8 il için sarı kodlu uyarı

Öte yandan Meteoroloji; Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Osmaniye ve Sivas için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 KG/ M2) olacağı tahmin ediliyor.

Uyarıda, "Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.