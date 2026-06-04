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AjansHaber Videolar Gündem Asfaltlanmayan sokağa çözümü mahalleli buldu: Tozu önlemek için yola halı serdiler

Asfaltlanmayan sokağa çözümü mahalleli buldu: Tozu önlemek için yola halı serdiler

Adana’nın Seyhan ilçesinde, altyapı çalışmalarının ardından asfaltlanmadığı belirtilen yoldan kalkan yoğun tozdan rahatsız olan mahalle sakinleri, dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Vatandaşlar, tozun havaya kalkmasını önlemek amacıyla sokağın çeşitli noktalarına halı serdi.

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Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokaklarının uzun süredir asfaltlanmadığını öne sürdü. Sıcak havaların etkisiyle yoldan kalkan yoğun toz nedeniyle ev ve iş yerlerinin sürekli kirlendiğini belirten vatandaşlar, hem duruma dikkat çekmek hem de tozu azaltmak için eski halıları sokağa serdi.

Mahalle sakinlerinden Gülşen Göker, yaşadıkları sorunun aylardır devam ettiğini belirterek, “Mobilyacının mobilyası tozdan görünmüyor. Toz kalkmasın diye sokağa halı serildi. Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz.” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Binnaz Cömertpay ise yoldan kalkan tozun evlerin içine kadar ulaştığını ifade ederek, mahalle halkının ortak talebinin yolun asfaltlanması olduğunu söyledi.

Mahalle esnafından Aşkın İşgüdar da toz nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, müşterilerin tozlu ortam nedeniyle bölgeye gelmek istemediğini dile getirdi.

Sokağın çeşitli noktalarının halılarla kaplandığı mahallede vatandaşlar, Seyhan Belediyesinden yolun bir an önce asfaltlanmasını bekliyor.

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