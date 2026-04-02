Ambulans uçak 2 günlük bebek için havalandı

Muş Devlet Hastanesi’nde 38 haftalık olarak dünyaya gelen ve doğumsal anomali tanısı konulan 2 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından özel olarak hazırlanan bebek, gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak hastaneden çıkarıldı ve ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na ulaştırıldı.

Havalimanında hazır bekletilen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçağa alınan minik hasta, uzman sağlık personelinin gözetiminde Ankara’ya doğru yola çıktı. Bebeğin, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde ileri tetkiklerinin yapılacağı ve gerekli tedavi sürecinin burada sürdürüleceği öğrenildi.

Sevk sürecinin başından sonuna kadar titizlikle yürütüldüğü, bebeğin sağlık durumunun uçuş boyunca yakından takip edildiği bildirildi.



