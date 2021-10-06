Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Vergi Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

-900 Bin esnafa vergi muafiyeti geliyor

Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren teklifle yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.

Teklif, internetten para kazananlara vergi ödeme kolaylığı sağlayacak.

-Sosyal medya reklamlarına kolaylık

Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak. Beyanname vermeden kesinti yapılarak vergilerini ödeyebilecekler.

Kanun teklifiyle çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.