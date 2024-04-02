Van'da belediye AK Parti'ye geçti!

Van İl Seçim Kurulu, yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına karar verdi.

2015 yılında yaptığı "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." açıklamasından sonra "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terör örgütünü övmek" suçlarından yargılanarak tutuklanan Zeydan, 2022'de serbest bırakılsa da memnu haklarını alarak seçilme yeterliliği sağlayabilmesi için geçmesi gereken 3 yıllık süreyi doldurmadığı için belediye başkanı seçilemedi.

Van İl Seçim Kurulu Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını oy çokluğu ile karara bağladı.

Van İl Seçim Kurulu'nun kararının ardından YSK, Van’da AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a belediye başkanlığı mazbatasını verdi. Arvas, seçimlerde DEM Parti adayı Zeydan'ın ardından ikinci olmuştu.