Ufuk Üniversitesi’nde Ajans Haber rüzgarı!

Ajans Haber yazarı Ünsal Ergel, Ufuk Üniversitesi (U.Ü.) İşletme Fakültesi, Toplam Kalite Yönetimi’ dersi kapsamında "Medya Yönetiminde Kalite ve Başarı Tavsiyeleri" konulu konferansın konuğu oldu.

U.Ü. Öğretim Görevlisi Sevinç Engin'in Toplam Kalite Yönetimi dersi kapsamında verilen konferansta Ergel, gazeteciliğin çok yoğun tempo ve bilgi birikimi gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Sabah, Hürriyet, NTV, ANKA Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve Ulusal Kanal gibi pek çok ulusal gazete ve televizyonda çalışmış olan Ergel, deneyimini U.Ü. öğrencilerine “Medya yönetiminde kalite ve başarı” üzerine tavsiyelerde bulundu. 34 yıllık birikim ve tecrübelerini gençlerle paylaşan gazeteci Ergel, öğrencilerin çeşitli sorularını da cevapladı.

Medyadaki yönetim ve liderlik kavramları üzerindeki bilgilerini öğrencilere aktaran Ergel; "Kendinizi yetiştirin, kendi alanlarınızla ilgili konularda uzmanlaşın, dünyada ve ülkemizde ki gelişmeleri dikkatle takip edin" dedi.



Ergel, medya sektöründe olduğu gibi tüm çalışma hayatında çalışmak ve güvenin önemine değinerek, "risk alın, çok okuyun, çok araştırın, güvenilir olun’ dedi.

Ayrıca Ergel; yeni medya ve iletişim araştırmalarının internetin yaygın şekilde kullanımı ile popülerleştiğine değinerek; iletişim alanında internetin kullanılması, siyasal liderlerin, yurttaşların ve hatta toplumların hayatlarına farklı bir boyut kazandırdığını da ekledi.

İletişimin temelinde yurttaşlar ve yurttaşları yönetenler arasındaki iletişim yatmakta olduğundan da bahseden Ergel; Toplumsal düzenin inşa edilebilmesi için yönetenler ve yönetilenler arasında sağlam ve kaliteli bağların kurulmasının büyük önem taşıdığını, bu nedenle iletişimin hem yöneten hem de yönetilenler için dinamik bir süreç olduğunu ifade etti.

Gazeteciliğin öneminden bahsederken; medya aracılığıyla pek çok bilgi, fikir ve tutumun kamuoyunun ilgisine sunulduğunu; kişilerin bilgi çağı ve internetin olanakları ile bilgiye daha çabuk ulaşabildiklerini ve aha çok iletişim kanalına erişme imkanına sahip olmuşlardır’ diye devam etti.

Ergel konferans sonunda katılımcı öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.