UEFA'dan Türkiye'ye müjde! 2 dev final İstanbul'da oynanacak

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen UEFA İcra Kurulu toplantısında 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

TÜPRAŞ STADI İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.