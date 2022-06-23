Twitter'a Notes adlı özellik geldi

Şirket, kullanıcılarının daha uzun duyurularda görsel kullandıklarını ve de başka sitelerdeki haber bültenlerini tercih ettiklerini gördükleri için böylesi bir hamle yaptığını açıkladı.

Söz konusu denemeler iki ay boyunca Kanada, Gana, İngiltere ve ABD'de yürütülecek. Yeni özellik, kullanıcıları Twitter ekosisteminde tutmayı amaçlıyor.

Özelliğin kullanılarak yapıldığı duyuruda şirket, "Yazarlar, Twitter'ın ilk günlerinden beri, çalışmalarını paylaşmak, fark edilmek, okunmak, sohbet oluşturmak - aslında yazıları dışında her şey için - Twitter'a güvendiler. Şimdi 'Notlar' ile güdülen amaç ise bu eksik parçayı tamamlamak" ifadelerine yer verdi.