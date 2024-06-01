Türkiye'de bir ilk: "ÇEVREFEST"

Çevre Haftası etkinlikleri arasında yer alan, çevre ve iklim duyarlılığını artırmayı amaçlayan ÇEVREFEST; 5-9 Haziran tarihlerinde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla Ankara’da düzenlenecek. 6 Haziran’da Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açılış konuşmasıyla başlayacak ÇEVREFEST’te; Sıfır Atık etkinlikleri yapılacak, temiz üretim teknolojileri tanıtılacak. Çevre konusundaki pek çok çalışmanın da yer alacağı ÇEVREFEST’te; farkındalık için iklim tüneli, çevre-sıfır atık ve çocuk etkinlikleri ile her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarı yer alacak.

“ÇEVREFEST” TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm Hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çevre konusunda 7’den 70’e tüm vatandaşlarda farkındalık oluşturacak bir etkinliğe imza atıyor. Türkiye’de bir ilk olacak olan “ÇEVREFEST” etkinliği Çevre Haftası kapsamında 5-9 Haziran arasında düzenlenecek. “Herkesin Bir Dünyası Var” temasıyla düzenlenecek Çevre Haftası’nda; çevre gönüllüsü dalgıçlar tarafından deniz altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla dalışlar gerçekleştirilecek, motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla bir gün boyunca trafiğe kapalı alanlar oluşturulacak, temiz üretim teknolojileri tanıtılacak, Sıfır Atık atölyeleri kurulacak.

“ÇEVREFEST” TÜRKİYE’NİN ÇEVRE YÜZÜ OLACAK

Çevre Haftası dolayısıyla 5-9 Haziran tarihlerinde tüm yurtta düzenlenecek etkinlikler Ankara’dan başlayacak. Bu kapsamda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 6 Haziran’da Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak olan “ÇEVREFEST” 4 gün sürecek. ÇEVREFEST’te çocuk, genç, yetişkin her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, iklim tüneli uygulamasının yanı sıra çevre konulu kitapların ağırlıkta olacağı kitap fuarı da bulunacak. Etkinliklere, farklı uzmanlık alanlarından birçok ünlü isim katılarak insan ve çevre ilişkisine dair söyleşiler gerçekleştirecek.

EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’NİN HİMAYELERİNDE BİR DÜNYA MARKASI OLAN “SIFIR ATIK” DA ÇEVREFEST’TE

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir dünya markası hâline gelen Sıfır Atık Hareketi de “ÇEVREFEST”teki yerini alacak. Başkent Millet Bahçesi’ndeki alanda; özellikle çocuk ve gençlerin katılacağı Sıfır Atık temalı çeşitli atölye çalışmaları, sergiler, piknik, yarışmalar, konferanslar ve tiyatro gösterileri düzenlenecek.

ÇEVRE DOSTU ÇELİK KÖY EVİ, BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ’NDE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesindeki köylerde çelik köy evlerinin yapımı sürüyor. Çevre dostu, Sıfır Atık uyumlu bir çelik köy evi, ÇEVREFEST’te 4 gün boyunca Başkent Millet Bahçesi’nde vatandaşların ziyaretine açılacak.

“ÇEVREFEST” DÜNYADAKİ SAYILI ÖRNEKLERDEN BİRİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek olan “ÇEVREFEST” ile başta çocuklar olmak üzere tüm toplumda çevre duyarlılığının artırılması ve yeni bakış açıları kazandırılması hedefleniyor. Çevre farkındalığının yaygınlaşmasının hedeflendiği ÇEVREFEST büyük bir çevre etkinliği olmasıyla büyük önem taşıyor. Çevre konusundaki pek çok çalışmanın da yer alacağı ÇEVREFEST dünyadaki sayılı örneklerden biri olacak.

“ÇEVREFEST” 81 İLDE, 85 MİLYON VATANDAŞLA BULUŞACAK

Çevre Haftası etkinliği “ÇEVREFEST” 81 ilde, 85 milyon vatandaşa ulaşacak. Bu kapsamda 81 ilde; çocuklar ve ailelerin katılımıyla sıfır atık atölyeleri kurulacak. Atık toplama kampanyaları düzenlenerek vatandaşlar Sıfır Atık konusunda bilgilendirilecek. Atık getirme merkezleri, toplama-ayırma tesisleri ve geri dönüşüm tesislerine ziyaretler düzenlenecek. “Sıfır Atık Mavi” uygulamaları kapsamında kıyı şehirlerindeki mavi bayraklı marinalara ve teknelere ziyaretler gerçekleştirilecek. Deniz çöpleri, bunların deniz ve deniz canlılarına etkileri ile iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkileri de işlenecek. Bisiklet turları ve deniz çöpü avı faaliyetlerinin de düzenleneceği etkinliklerde, kıyı şehirlerinde çevre gönüllüsü dalgıçlar tarafından deniz altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla dalışlar gerçekleştirilecek.

“DÜNYA ORTAK EVİMİZ” ŞİARIYLA YENİ FİDANLAR DİKİLECEK

ÇEVREFEST’te “Dünya Ortak Evimiz” şiarıyla, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla, belirlenen alanlarda fidan dikimi gerçekleştirilecek. Anıt ağaçlar ve tescilli mağaralar tanıtılacak. Bununla birlikte motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla bir gün boyunca trafiğe kapalı alanlar oluşturularak bisiklet ve e-skuter gibi mikromobilite araçların kullanımı teşvik edilecek.

SEMİNERLERLE BİLGİLENDİRMELER YAPILACAK

Özellikle çocuk ve gençlere çevre bilinci kazandırmak amacıyla seminer, eğitim ve paneller düzenlenecek. Temiz üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliği ile sürdürülebilirlik kavramları çocuklara yönelik atölyelerle desteklenecek.