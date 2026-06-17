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AjansHaber Türkiye MİT’ten DEAŞ’a operasyon: Sözde Türkiye medya sorumlusu yakalandı

MİT’ten DEAŞ’a operasyon: Sözde Türkiye medya sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ’ın Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Ahmet Kazancı’yı sınır bölgesinde yakaladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
MİT’ten DEAŞ’a operasyon: Sözde Türkiye medya sorumlusu yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde kritik rol üstlenen Ahmet Kazancı’nın Türkiye’ye illegal yollarla Afganistan-Pakistan hattından geçerek DEAŞ’a katıldığını tespit etti.

Kazancı’nın örgüt içerisinde “Abu Ubeyde / Abu İbrahim” kod adlarını kullandığı, DEAŞ’ın Horasan Vilayeti yapılanmasında aktif görev aldığı ve medya yapılanmasını yönettiği belirlendi.

Pakistan-Afganistan hattında eğitim aldı

İstihbari çalışmalarda, Kazancı’nın Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik hava saldırılarından sağ kurtulduğu, daha sonra örgüt kamplarında eğitim aldığı ve propaganda faaliyetlerinde görev üstlendiği tespit edildi.

Ayrıca Kazancı’nın, daha önce Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın sözde Türk medya sorumlusu “Abu Yasir Al Turki” kod adlı Özgür Altun ile yakın faaliyet yürüttüğü ve Altun’un yakalanmasının ardından örgütteki medya sorumluluğunu devraldığı ortaya çıkarıldı.

Türkiye’ye giriş planı deşifre edildi

MİT’in takibi sonucunda Kazancı’nın Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaparak örgütsel faaliyetleri ve eleman kazanım çalışmalarını sürdürmeyi planladığı belirlendi. Bu tespit üzerine düzenlenen nokta operasyonla şüpheli sınır hattında yakalandı.

İtiraflar örgüt yapısını ortaya koydu

Gözaltına alınan Kazancı’nın ifadesinde, örgüt içi faaliyetler, Türkiye ile bölge arasındaki militan geçişleri, aldığı eğitimler ve DEAŞ’ın propaganda yapılanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdiği öğrenildi.

Operasyonla birlikte DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik olası eylem planlarının sekteye uğratıldığı ve örgütün iletişim ağının deşifre edildiği bildirildi.

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