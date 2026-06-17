17 Haziran 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:22 Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "İstanbul hazır, Türkiye hazır"
21:08 İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları’nın logosu tanıtıldı
17:17 Türkiye-Paraguay maçının hakem kadrosu açıklandı
10:38 Bahçeli: “Gazze’de yaşananlar günlük haber akışı olarak görülemez”
AjansHaber Türkiye Resmi Gazete’de yayımlandı: 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı: 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 430 mülki idare amirinin görev yerleri yeniden belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Resmi Gazete’de yayımlandı: 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Çiftçi, kararla birlikte görev yerleri yeniden belirlenen mülki idare amirlerine ilişkin sürecin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Çiftçi açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Bu kapsamda, taşra teşkilatımızda görev yapan 15 mülki idare amirinden 11’i kaymakam, 4’ü vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atanmıştır. Ayrıca 208 mülki idare amirimiz kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82’si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74’ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 32’si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, 6’sı il, 7’si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 mülki idare amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış, yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı mülki idare amirlerimiz görevlendirilmiştir.”

Çiftçi, atamaların Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda devlet-millet ilişkisini güçlendireceğini belirterek, mülki idare amirlerinin şehirlerde önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Genel müdürlük ve vali yardımcılığı atamaları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı bakanlık birimlerinde de görev değişiklikleri yapıldı.

Karara göre, Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer atandı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tekin Dundar getirildi.

Ayrıca Önder Can hakkında daha önce verilen atama kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Uşak Vali Yardımcısı iken Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin hüküm iptal edildi.

Bakan Gürlek: “Gençlerin uyuşturucuya bulaşması toplumun en büyük sorunlarından biri”
Bakan Gürlek: “Gençlerin uyuşturucuya bulaşması toplumun en büyük sorunlarından biri”
#Gündem / 16 Haziran 2026
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
#Gündem / 16 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Beyaz et sektöründeki fiyat soruşturmasında 29 şüpheli serbest bırakıldı
Beyaz et sektöründeki fiyat soruşturmasında 29 şüpheli serbest bırakıldı
Ekonomi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Gündem
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.