Resmi Gazete’de yayımlandı: 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Çiftçi, kararla birlikte görev yerleri yeniden belirlenen mülki idare amirlerine ilişkin sürecin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Çiftçi açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Bu kapsamda, taşra teşkilatımızda görev yapan 15 mülki idare amirinden 11’i kaymakam, 4’ü vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevlere atanmıştır. Ayrıca 208 mülki idare amirimiz kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82’si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74’ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 32’si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 Kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, 6’sı il, 7’si ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirimizden, ilçe kayyımı olarak görev yapan 4 mülki idare amirimiz, görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevlere atanmış, yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı mülki idare amirlerimiz görevlendirilmiştir.”

Çiftçi, atamaların Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda devlet-millet ilişkisini güçlendireceğini belirterek, mülki idare amirlerinin şehirlerde önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Genel müdürlük ve vali yardımcılığı atamaları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı bakanlık birimlerinde de görev değişiklikleri yapıldı.

Karara göre, Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Başer atandı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çiftçiler, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tekin Dundar getirildi.

Ayrıca Önder Can hakkında daha önce verilen atama kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Uşak Vali Yardımcısı iken Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin hüküm iptal edildi.