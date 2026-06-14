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AjansHaber Türkiye Beyaz et sektöründeki fiyat soruşturmasında 29 şüpheli serbest bırakıldı

Beyaz et sektöründeki fiyat soruşturmasında 29 şüpheli serbest bırakıldı

Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Beyaz et sektöründeki fiyat soruşturmasında 29 şüpheli serbest bırakıldı

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar ve firma yetkililerine yönelik haksız fiyat artışı iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sektördeki fiyatlama süreçleri ile piyasa dengesine etki ettiği değerlendirilen uygulamalara ilişkin incelemeler devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıktılar

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Operasyon kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Haksız fiyat artışı iddiaları üzerine düzenlenen operasyon kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, ilk aşamada 28 zanlı yakalanmıştı. Operasyonun devamında bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

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