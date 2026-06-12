Beyaz et firmalarına yönelik denetim kayyumluğu tedbiri uygulandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamaların birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Başsavcılık açıklamasında, “Bu kapsamda 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanmıştır.” denildi.

“El koyma kararı bulunmuyor”

Kamuoyunda konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla yapılan açıklamada, denetim kayyumluğu tedbirinin şirketlere el konulması veya ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır. Denetim kayyumluğu, mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesidir.”

“Amaç arzın kesintisiz devamını sağlamak”

Başsavcılık, uygulanan tedbirin amacının üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlar aleyhine sonuç doğurabilecek uygulamaları önlemek olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bu tedbirin amacı; üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlarımız aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmaktır.” ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık, soruşturmanın serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28’inin yakalandığı öğrenildi.