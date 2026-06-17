Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Tekirdağ genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 516 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 150 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece 8 şüpheli tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.