Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Roscosmos'un davetlisi olarak Rusya'da

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) davetine icabetle bir heyet eşliğinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiğini duyurdu.

Önceki gün ikili görüşmeler yapan, dün de kozmonot eğitim merkezi 'Starcity'yi özel izinle ziyaret eden Yıldırım buradan birkaç görüntü de paylaştı.

Çok yüksek G kuvvetleri oluşturabilen dev santrifüjün iç kabinleri. Kozmonot adayları burada sıkı testlere tabi tutuluyor. pic.twitter.com/KuRv2amGT1 — Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021

Kozmonotların uzay yürüyüşü için kullandıkları, “tek kişilik uzay aracı” olarak tanımlanan kıyafet... pic.twitter.com/Lti1A5DkQD — Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021