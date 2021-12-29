Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Roscosmos'un davetlisi olarak Rusya'da
Roscosmos'un daveti üzerine Rusya'ya giden Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, özel izinle ziyaret ettiği kozmonot eğitim merkezinden kareler paylaştı.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) davetine icabetle bir heyet eşliğinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiğini duyurdu.
Önceki gün ikili görüşmeler yapan, dün de kozmonot eğitim merkezi 'Starcity'yi özel izinle ziyaret eden Yıldırım buradan birkaç görüntü de paylaştı.
Çok yüksek G kuvvetleri oluşturabilen dev santrifüjün iç kabinleri. Kozmonot adayları burada sıkı testlere tabi tutuluyor. pic.twitter.com/KuRv2amGT1— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021
Kozmonotların uzay yürüyüşü için kullandıkları, “tek kişilik uzay aracı” olarak tanımlanan kıyafet... pic.twitter.com/Lti1A5DkQD— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021
Çok yüksek G kuvvetleri oluşturabilen dev santrifüjün iç kabinleri. Kozmonot adayları burada sıkı testlere tabi tutuluyor. pic.twitter.com/KuRv2amGT1— Serdar Huseyin Y (@serdarhuseyiny) December 28, 2021
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