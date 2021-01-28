Türk Hava Kuvvetleri bir ilke imza attı!
NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali yapıldı. O anlara ait görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.
Aerial refueling was provided over Romania by a Turkish Air Force KC-135R tanker to a NATO E-3A AWACS aircraft that took off from Germany to carry out Assurance Measures duties. For the first time, aerial refueling was provided during a night mission.#WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/yq9pvtn4Fb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2021
Yorumlar