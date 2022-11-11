Türk Dünyasında iş birliği olumlu sonuç veriyor!

Önceleri “Türk Konseyi” veya “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi” olarak anılan adı, ‘Konsey’likten, “Türk Devletleri Teşkilatı”na dönüştürüldükten sonra çok önemli buluşmalara, zirvelere imza atan Türk Dünyasının en üst çatı kuruluşu TDT, son olarak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde “Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla Semerkant’ta düzenlenen Devlet Başkanları 9’uncu Zirvesi’ne imza attı.

Zirvede, görüşülen konular ve alınan karlar, TDT’nin dünyanın geleceğinde söz sahibi olacağını gösterdi.

Birbirinden önemli konular

Zirve’de önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya - Ukrayna savaşı, düzensiz göç ve terör konularında mesajlar verdi.

Savaşın bitmesi için Türkiye olarak tüm gayretin gösterildiğini hatırlatan Erdoğan, dünyanın korkuyla izlediği ve bu çerçevede önem arz eden konularla ilgil olarak, “Hassas bir dönemden geçiyoruz. Gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz” dedi.

İş birliği, mücadele alanları

KKTC’nin gözlemci üye olarak kabulü ve tanınması yönündeki beklentiler ile başta PKK, PYD, FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadele ve Türk Devletleri arasındaki iş birliği konularına değinen Erdoğan’ın şu sözleri yakın gelecekte neler olacağının habercisi ve müjdecisi oldu:

“Konseyimizi teşkilata dönüştürürken özgün ve etkin bir yapının temelini attık. 2040 Türk Dünyası vizyon belgesi iş birliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Sağlık, bilişim, ulaştırma, enerji ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz…”

Yatırım Fonu oluşturulması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli mesajı ve talebi ise “Türk Yatırım Fonu”nun en kısa sürede hayata geçirilmesi oldu.

Erdoğan, Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesinin faydalı olacağını özellikle vurguladı.

Katılan Devlet Başkanları

Kongre Merkezi’nde çekilen aile fotoğrafı için poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban; TDT’nin dünya çapında rolüne dikkat çeken isimler olarak tarihe geçti.

Nereden nereye gelindi…

“Ortak bir dil, kültür ve dayanışma” temeli üzerine inşa edilen ve bugün bölgesel ve uluslararası iş birliğinin etkin bir teşkilatı halini alan TDT, 1992 yılından bugüne Türkiye’nin öncülüğünde düzenlenen toplantı ve zirvelerle olgunlaştı.

Bilindiği gibi önce Ankara’da “Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi” toplandı. Sonra, 2009 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi yani Türk Keneşi kuruldu. Türk Konseyi, 12 Kasım 2021’de İstanbul’da gerçekleştirilen 8. Zirve’de tarihi bir karar verdi ve adını “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak netleştirdi.

Dursun Erkılıç