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Terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak 73 havan mühimmatı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi." bilgisi verildi.

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