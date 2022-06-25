AjansHaber.com.tr Gündem 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 50'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ASELSAN, Türkiye’nin Ar-Ge lideri oldu!
Ağrı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 kişi tutuklandı
Kurtulmuş'tan , 24 Haziran değerlendirmesi
Meteoroloji'den uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor!
Son yolculuğuna uğurlandı
Mobilya ihracatında en yüksek rekor