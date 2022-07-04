Terör örgütü destekçisi milletvekilinden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Ülkenin remi haber ajansı TT'nin haberinde, Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın "yasa dışı" olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Haberde, İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü vermesinden rahatsız olduğu kaydedilen Kakabaveh'in, İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceği maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.