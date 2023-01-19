Tekirdağ'da 500 litre etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu'da ikamet eden bir şüphelinin evi ve aracında yaptıkları aramada, 500 litre etil alkol, 30 litre el yapımı içki, 100 boş viski şişesi, 10 litre viski esansı, çok sayıda şişe kapşonu, farklı markalarda etil alkol etiketi ile içki yapımında kullanılan çelik damıtma kazanı ve bidon ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.