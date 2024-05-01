Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba müdahale

İstanbul'da, 1 Mayıs hareketliliği başladı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi.

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.