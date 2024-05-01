AjansHaber.com.tr Gündem Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba müdahale

Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba müdahale

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

İstanbul'da, 1 Mayıs hareketliliği başladı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi.

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Tekel bayilerden BAT grubu sigaralara boykot!
Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu
Almanya, İspanya ve İtalya için vize krizi var mı?
DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-32 Operasyonu!
Ankara sele teslim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Basit önlemler alınmadı"