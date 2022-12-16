Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu!

Ünlü oyuncu, "Çok Güzel Hareketler Bunlar", "Aşağı Yukarı Yemişlililer", "Bir Demet Tiyatro" gibi yapımlarda rol almıştı. İşte, Survivor 2023 kadrosunda yer alan yarışmacılar.





Survivor 2023 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında ekrana gelecek Survivor'da geçtiğimiz günlerde Ilıcalı Berdan Mardini ve Ümit Erdim'in kadroda olacağını duyurmuştu.

Yeni bir ismi daha açıklayan ünlü televizyoncu, üçüncü yarışmacının Murat Eken olduğunu Instagram hesabından paylaştı.

Ilıcalı açıklamasında, "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Ne zaman başlayacak

Survivor genellikle MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor.

Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.