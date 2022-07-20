Süper Lig'den Hull City'e bir transfer daha!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antalyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan milli futbolcu, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i de sezon öncesi kadrosuna katmıştı.