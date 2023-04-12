Süper hızlı trenden ilk ayrıtılar, Ankara İstanbul arası 80 dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı seçim beyannamesinde dikkat çeken vaatlerden biri Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu süper hızlı tren projesine ilişkin ilk bilgileri açıkladı.

350 km hıza ulaşabilecek

Yapılacak hatta süper hızlı tren saatte 350 km ulaşabilecek.

ANKARA-İSTANBUL 80 DAKİKAYA İNECEK

Hat sayesinde Ankara Kızılay-İstanbul Kadıköy arası mesafe 80 dakikaya düşecek.

"Tamamen farklı bir hat olacak"

Projeyi seçim sonrası başlatacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Tamamen farklı bir hat üzerinde yapılacak. Mevcut hızlı tren hattı kullanılmaya devam edecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık." diye konuştu.