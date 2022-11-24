Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,3 artışla 1 milyar 947 milyon 164 bin 207 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ile 14.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 20.00'de 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 998 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 67 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1630 liradan işlem gördü.