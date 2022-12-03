Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 238 bin 325 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 859 bin 738 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 968 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 314 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 567 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 369 lira 83 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 882 bin 695 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 898 bin 469 metreküp olarak kayıtlara geçti.