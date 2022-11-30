Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 58 milyon 497 bin 300 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 43 milyon 483 bin 90 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 300 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 926 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 909 lira, satış fiyatı ise 19 bin 691 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 194 milyon 46 bin 114 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 191 milyon 414 bin 618 metreküp olarak kayıtlara geçti.