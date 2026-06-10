Tarihin en pahalı turnuvası: 2026 Dünya Kupası’nda bilet fiyatları tartışma yarattı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bilet fiyatları, taraftarlar için turnuvanın en tartışmalı başlıklarından biri oldu.

Yarın başlayacak organizasyonda özellikle grup maçları, açılış karşılaşması ve final biletlerinde görülen yüksek fiyatlar, futbolseverler açısından ekonomik yükü artırdı.

Bilet bedelleri dikkate alındığında 2026 Dünya Kupası, taraftarlar için turnuva tarihinin en pahalı organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Açılış maçında fiyat farkı dikkat çekti

2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması için bilet fiyatları 560 dolardan başlarken, en yüksek kategori biletler 2 bin 735 dolara kadar çıkıyor.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda ise açılış maçının biletleri 55 ile 618 dolar arasında satışa sunulmuştu.

Bu tabloya göre 2026’daki açılış karşılaşmasının biletleri, 2022’ye kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha yüksek seviyede bulunuyor.

Grup aşamasında da benzer bir artış yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası’nda grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 400 dolar civarındayken, Katar 2022’de grup karşılaşmaları için ortalama fiyat 100 doların altındaydı.

Katar’daki turnuvada grup maçlarının biletleri 11 ile 220 dolar arasında değişiyordu.

Final bileti 10 kat zamlandı

2026 Dünya Kupası finalinde de fiyatlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

ABD’deki New York New Jersey Stadı’nda oynanacak finalin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalı bileti ise 6 bin 370 dolar olarak belirlendi.

Katar’da 2022 finali için en ucuz bilet 206 dolardan, en pahalı bilet ise 1607 dolardan satılmıştı.

Taraftar gruplarından FIFA’ya tepki

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde bilet satış sürecine ilişkin FIFA’ya tepki göstermişti.

FSE, yüksek bilet fiyatları, şeffaf ve adil olmadığı belirtilen satın alma koşulları ile tekel konumunun kötüye kullanıldığı iddiasıyla FIFA aleyhine Avrupa Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

Dünya Kupası biletlerine “adil ve şeffaf erişim” sağlanması gerektiğini vurgulayan FSE, “FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim; biletlere adil ve şeffaf erişim şart.” ifadelerini kullanmıştı.