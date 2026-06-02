Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız”

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, İstanbul Fenerbahçeliler Derneğinde kulüp üyeleriyle buluştu.

Dernek binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Safi, seçim süreci, transfer çalışmaları ve Fenerbahçe’ye yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Fenerbahçe'ye gençlik, hırs, cesaret ve iştah getireceğiz"

Başkan adaylığı sürecinde değişim vurgusu yapan Hakan Safi, kulübe yeni bir anlayış kazandırmak istediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Değişim vadediyoruz. Fenerbahçe'ye gençlik, hırs, cesaret ve iştah getireceğiz. Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz. Ben sözler verdim. 2 milli oyuncu, 2-3 de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz. Artık oyuncularla bonusları konuşma noktasına geldik. Demek ki iyi yoldayız."

"Bizi hiçbir şey kulübümüze dünya yıldızı getirmekten alıkoyamayacak"

Transfer sürecine ilişkin iddialı mesajlar veren Safi, görüşmelerde önemli bir aşamaya geldiklerini dile getirdi.

Safi, transfer sezonu ve oyuncularla yapılan temaslara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer sezonu 22 haziranda başlıyor. Serbest oyuncuyla anlaşabiliyorsunuz ama kontratlı oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Biz bir kısmıyla kontrat yapmaya çalışıyoruz. Bizi hiçbir şey kulübümüze dünya yıldızı getirmekten alıkoyamayacak. Fenerbahçe'yi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'mizi uzaklaştırmamız lazım. 'Listemde Hakan Safi gibi adamlar var.' diyorsunuz. Ben söyleyeyim imaj hakları kontratı yapacaklar, getirecekler varsa babayiğit bekliyorum. Yaparlarsa bir tane daha da ben yapacağım."

"Aklımda sadece seçimi kazanmak var"

Başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Safi, kongre üyelerinin desteğiyle göreve geleceğine inandığını söyledi.

Safi, seçim sürecine dair beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben kendi girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim. Kaybedeceklere sormak lazım. Ben inandığım yolda sizlerin teveccühüyle seçileceğime inanıyorum. Aklımda sadece seçimi kazanmak var. Bir ana önce 8 Haziran gelsin istiyorum. İnanın ki daha güzel şeyler yapacağız."

Saha içi ve saha dışı sorunlara çözüm mesajı

Oyuncularla ayrılık süreçlerinin daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Safi, Fenerbahçe’nin hem saha içi hem de saha dışı sorunları bulunduğunu ifade etti.

Safi, göreve gelmeleri halinde bu iki alandaki sorunları da çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.