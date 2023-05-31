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Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, kapakları açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek için kapaklar açıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Devlet Su İşleri Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri göl havzasında bulunan fazla suların tahliyesi için dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.

Kapakların yağış durumuna göre açık kalacağı belirtildi.

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