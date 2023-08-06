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Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gurbetçi bir aileye ait, O.T. idaresindeki BR 627 JG plakalı cip, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçe kavşağında S.Y. yönetimindeki 58 ACC 199 plakalı mermer yüklü tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada O.T. ile beraberinde bulunan H.N.T, H.M.T. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen O.T. yaşamını yitirdi.

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