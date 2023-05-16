Şırnak'ta üç jandarma şehit oldu!

Şırnak'taki terör operasyonunda iki jandarma şehit oldu, bir jandarma personeli ile bir korucu ağır yaralandı. Operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında iki jandarmanın şehit olduğunu, bir jandarma personeli ile bir korucunun ağır yaralandığını duyurdu. Operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şehit sayısı 3'e yükseldi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, operasyonda ağır yaralanan bir jandarma personeli daha şehit oldu. Şehit sayısı 3'e yükseldi.