Sahte doktor, kadınlardan çıplak video topladı!

Singapur'da Facebook üzerinden sahte jinekolog hesabı açan Ooi Chuen Wei isimli şahıs onlarca kadından, göğüs ve genital bölge fotoğrafları topladı. Malezyalı Ooi Chuen Wei'e mahkeme, 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ooi Chuen Wei'nin sahte doktor hesabını, 2016 yılında açtığı ve hesapta Malezyalı bir kadının fotoğrafını kullandığı biliniyor. Jinekolog Janice Lee Hooi adıyla açılan hesap Gleneagles Medical isimli bir hastanede çalışıyor olarak görünüyordu. Hesabın Insragram ve LinkedIn hesapları olduğu da ortaya çıktı.

Ooi Chuen Wei, sahte hesaplarından, kadınlarda farkındalık yaratmak ve kadınlara yardım etmek amaçlarıyla aldattığı insanlara masaj teknikleri öneriyordu. Ooi, kadınlardan, masaj tekniklerini doğru yapıp yapmadıklarına dair, göğüs ve genital bölgelerine uyguladıkları masajların videolarını istiyordu.

Ayrıca Ooi, kadın hastalıklarının erken teşhisi için muayene iddiasıyla onlarca kadından fotoğraf ve video topladı.

Ooi'nin, 2018 ve 2021 yıllarında mağdur 35 kadından 919 fotoğraf ve video topladığı biliniyor. Olay bir kadının sahte hesap bilgilerini araştırması ve hesabın asılsız çıkması üzerine ihbar ediliyor.

Gelen ihbar üzerine polis Ooi'nin evine baskın düzenliyor ve Ooi ''taklit yaparak aldatma'' suçundan 40 ay hapse mahkum ediliyor.