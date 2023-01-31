ROKETSAN Bangladeş semalarında süzüldü! Testi başarıyla tamamladı!
Bangladeş'e kısa bir süre önce teslim edilen ROKETSAN'ın TRG-300 KAPLAN ve TRG-230 güdümlü topçu füzeleri atış testlerini başarıyla tamamladı.
ROKETSAN'ın sınırları aşan savunma teknolojileri yeni başarılar ile gururlandırmaya devam ediyor.
Bangladeş'e yakın zamanda teslim edilen ROKETSAN'ın TRG-300 KAPLAN ve TRG-230 güdümlü topçu füzeleri test atışında görüntülendi.
Bangladeş ordusuna ait ROKETSAN üretimi TRG-300 KAPLAN Füzesi gerçekleştirilen atış testini başarıyla gerçekleştirdi. TRG-300 KAPLAN Füzesi'nin atış testinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Bangladeş, Roketsan üretimi TRG-300 Kaplan Füze Sistemini başarıyla test etti!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 31, 2023
🔹️Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Shafiuddin Ahmed,"Envantere yeni eklenen Türk yapımı Kaplan Füze Sistemi, Bangladeş Kara Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı." dedi. pic.twitter.com/Xjt8ZM63Q4
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