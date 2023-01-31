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ROKETSAN Bangladeş semalarında süzüldü! Testi başarıyla tamamladı!

Bangladeş'e kısa bir süre önce teslim edilen ROKETSAN'ın TRG-300 KAPLAN ve TRG-230 güdümlü topçu füzeleri atış testlerini başarıyla tamamladı.

ROKETSAN'ın sınırları aşan savunma teknolojileri yeni başarılar ile gururlandırmaya devam ediyor.

Bangladeş'e yakın zamanda teslim edilen ROKETSAN'ın TRG-300 KAPLAN ve TRG-230 güdümlü topçu füzeleri test atışında görüntülendi.

Bangladeş ordusuna ait ROKETSAN üretimi TRG-300 KAPLAN Füzesi gerçekleştirilen atış testini başarıyla gerçekleştirdi. TRG-300 KAPLAN Füzesi'nin atış testinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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