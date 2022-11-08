Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,47 puan değer kazandı.

Dün 4.331,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,72 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 4.356,37 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.297,49, en yüksek ise 4.395,88 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 1,75, sanayi endeksi yüzde 0,74 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.671 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,16, bileşik getirisi yüzde 14,66 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0000, sterlin/dolar paritesi 1,1490 ve dolar/yen paritesi 146,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6070 liradan, avro 18,6100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.671 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 azalışla 96,6 dolardan işlem görüyor.