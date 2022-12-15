Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Yavuz'un Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Yavuz'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, şehit Yavuz'a rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.