Patlama sonrası buğday fiyatları artacak mı?

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Kocaeli'deki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamadan etkilenen hububat stok miktarının Türkiye için büyük bir miktar olmadığını belirterek, "Bu elim kaza nedeniyle iç piyasada buğday başta olmak üzere hububat fiyatların etkilenmesi mümkün değildir." dedi.

Kırali, yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar diledi.

Hasat dönemi boyunca sahada canla başla çalışan başta TMO ve lisanslı depo çalışanları olmak üzere herkese emekleri için teşekkür eden Kırali, Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre patlamanın meydana geldiği yerde 13 silo kuyusunda ve müştemilatta hasar meydana geldiğini söyledi.

Kırali, TMO Derince Limanı silosunun toplam kapasitesinin 95 bin ton olduğunu, açıklanan bilgiye göre de söz konusu depolarda 75 bin ton civarında ürün bulunduğunu ifade ederek, bu ürünlerin yaklaşık yüzde 20'sinin patlamadan etkilendiğinin aktarıldığını bildirdi.

Türkiye'nin bu yıl buğday rekoltesi beklentisinin 22 milyon ton civarında olduğu bilgisini veren Kırali, "Patlama meydana gelen depolar küçük depolar değildir ancak burada bulunan ve etkilenen hububat stok miktarını Türkiye rekoltesiyle kıyasladığımızda oldukça sınırlı bir rakamdır. Bu elim kaza nedeniyle iç piyasada buğday başta olmak üzere hububat fiyatlarını etkilenmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Hasat değerlendirmesi

Türkiye'nin bu sene bereketli bir hasat dönemi geçirdiğini vurgulayan Kırali, hasadın iyi olmasının yanı sıra lisanslı depoların da doluluk oranının yüksek olduğunu kaydetti.

Kırali, "Tahıl Koridoru"nda yaşanan krizin de ülkeyi kısa vadede etkilemeyeceğine dikkati çekerek, bunda TMO'nun iki senedir oldukça temkinli bir duruş sergilemesinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.

Lisanslı depoların Türkiye'de hububat varlığı için çok önemli olduğuna işaret ede