Özbudun: “Hak ihlalleri sona erdirilmeli”

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılı olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin ciddi bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını, o dönem hükûmetin de olağanüstü hal ilan ettiğini dile getiren Özbudun, 31 olağanüstü kanun hükmünde kararname (KHK) ile on binlerce kamu çalışanının hiçbir disiplin soruşturması geçirmeden, savunma hakkı tanınmadan görevlerinden ihraç edildiğini öne sürdü.

Özbudun, aradan geçen yıllara rağmen hukuksuzlukların çözüm bulamadığını, mağduriyetlerin sürdüğünü iddia etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında hak ihlallerinin sona erdirilmesini talep ettiklerini belirten Özbudun, "Elbette biz Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olarak her türlü askeri darbeye ve darbe teşebbüsüne karşıyız. Bu sözlerimiz asla yanlış anlaşılmamalı. Talebimiz, bir problem ne kadar vahim boyutlarda olursa olsun onu çözmek için alınan tedbirler hukuka, Anayasa'ya uygun olsun; hukuk devleti ihlal edilmesin." diye konuştu.