NASA ve SpaceX'den "Hubble" hamlesi

BBC’nin haberine göre, 30 yılı aşkın süredir sağladığı veriler ile bilimsel araştırmalara ve gözlemlere öncülük eden Hubble’ın ömrü dolmak üzere.

En son 2009'da NASA’ya ait uzay mekiğinin taşıdığı astronotların hizmet sağladığı teleskop, gerekli bakımlar yapılmadığı takdirde atmosferde yanarak yok olacak.

1990'da fırlatıldığında yerden 600 kilometre yükseklikteki yörüngeye yerleştirilen teleskop, 2009'dan bu yana 25 kilometre aşağı indi.

NASA ve SpaceX, şu an Dünya'dan 540 kilometre yükseklikte bulunan Hubble teleskobunu ilk fırlatıldığı andaki yörüngesine yerleştirecek ve teleskobun onarım ve iyileştirme işlemlerini yapacak bir ekibin nasıl uzaya gönderileceğine ilişkin ortak çalışma yürüteceklerini bildirdi.

NASA Bilim Direktörü Thomas Zurbuchen konuya ilişkin açıklamasında, “Kesinlikle açık olmak istiyorum, bir tarih duyurusu veya kesinlikle böyle bir planla hareket edeceğimizin duyurusunu yapmıyoruz. Ancak, gerçekten neyin yapılabilir olduğunu görmek için bir çalışma yapmak istiyoruz.” dedi.

Halihazırda, SpaceX şirketi Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) astronot taşıyor.

Ancak uzmanlar Hubble misyonunda daha farklı bir yol izlenebileceğini belirtti.

SpaceX’ten Jessica Jensen, teleskobun yörüngesi ve ağırlığı açısından farklı bir araç olduğunu ve teleskoba yapılacak yolculuğun UUİ’ye yapılan uzay yolculuklarından biraz farklı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, 2009'da Hubble’ın uzaydan çekilerek Güney Pasifik Okyanusu’nda kontrollü imhası için yerleştirilen “tutma halkasının”, Dragon kapsülünün teleskoba kenetlenmesi için kullanılabileceğini ve böylece Hubble’ın yukarı çekilebileceğini belirtiyor.

Bu işlemin, teleskobun ömrünü 20 ila 30 yıl uzatabileceği tahmin ediliyor.

30 yılı aşkın süredir bilim dünyasına ışık tutan Hubble ile 1,5 milyonun üzerinde gözlem yapılırken, bu gözlemlere dayanan 19 binden fazla akademik çalışma üretildi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı.