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Zehir tacirlerine geçit yok! 34 ilde 190 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 34 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda, 190 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

34 ilde 'Narkogüç' operasyonunda 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 34 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda, 190 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından narkotik suçlarla mücadele kapsamında 34 ilde çalışma yapıldığını açıkladı. Buna göre; İstanbul, Bursa, Edirne, Diyarbakır, Adana ve Antalya'nın aralarında bulunduğu toplam 34 ilde uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik 'Narkogüç' kod adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 190 şüpheli yakalanırken; yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, bonzai, skunk, kenevir, eroin, uyarıcı hap, kokain ele geçirildi. Operasyonları yapan jandarma ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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