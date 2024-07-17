Mustafa Sarıgül, "kaset" iddiaları hakkında ilk kez konuştu!

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

Sarıgül ve Sarıgül'ün korumasına ait olduğu iddia edilen videoya ilişkin Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi.

Videonun montaj, şantaj ve tehdit içerikli olduğunu belirten Sarıgül, "Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız." şeklinde bir yazılı açıklama yaptı.

Ardından kişisel sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Sarıgül, "50 yıllık siyasi hayatımda böyle bir alçaklıkla karşılaşmadım" dedi.