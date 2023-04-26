Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı!

'Yarısı Bizden' kampanyasının başvuruları bugün başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çocuklarımız gençlerimiz için millet bahçemizin ilk etabını açacağız. Sancaktepe’de bizim millet bahçemizin istikbale uzanacak ikinci etabı ile alakalı, millet bahçemizle ilgili ilk fidanları toprakla buluşturacağız." açıklamasında bulundu.

Kurum, "Yapmadıkları metro inşaatımız, biz ihalesini yapmışız, yüklenici firma çalışıyor sen yemiyorsun, içmiyorsun burada milletin ihtiyacı olan işi geliyorsun açılmış temelinin üzerinde hafriyat döküyorsun, olacak iş mi bu?

Hani kimseyi ayrıştırmayacaktık, ötekileştirmeyecektik, hak hukuk adalet diye meydanlarda bağırıyordunuz? Ne olacak Sancaktepeli vatandaşın hakkı?" diye konuştu.

'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "26 Nisan itibarıyla az önce rakamları arkadaşımdan aldım. Bu saate kadar yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina.

Bu yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor. Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibarıyla bu projeye başvurmuş ve ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile birlikte devletim gelsin, TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün diyor. Bu ne güzel mutluluk." ifadelerinde bulundu.

5250 lira kira yardımında bulunacaklarını belirten Bakan Kurum, "10 bin 500 lira taşınma yardımı vereceğiz. Aylık 5625 liradan başlayan taksitlerle vatandaşım evine kavuşacak. TOKİ eli ile yapacağız." diye konuştu.

İstanbul'a yarım milyon metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirten Bakan Kurum, "Sancaktepe’de 116 bina başvurmuş, 2400 vatandaşımızı ilgilendiren bir dönüşüm için ilk saatlerde kardeşlerimiz başvurmuş. İnşallah 29 Mayıs’a kadar ben bu teveccühün artacağına yürekten inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.