Muharrem İnce oy sonrası açıklamalarda bulundu!

Oyunu kullanan Muharrem İnce, adaylık çekilmesine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bunları ortaya çıkartan FETÖ terör örgütüdür. Bunları yayanlar varya bunları... Eski arkadaşlarım dahil avukatlarım tarama yapıyor. Hepsine dava açacağım.

Şerefimi ve onurumu Türk adaletine emanet ediyorum.

Hepsi sahtedir. FETÖ tarafından transfer edilmiştir. Allah'ından bulsunlar. Başka bir şey diyemiyorum. 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın.

Seçimler ülkemize hayırlı uğurlu olsun."