Motorine zam geliyor!

Dövizdeki artış ve Kızıldeniz'deki Yemen geriliminin ardından brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin ardından akaryakıta zam gelecek.

Motorinin litre fiyatına 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılacak.

Zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 TL'yi bulacak.

Benzin ve LPG'de ise herhangi bie fiyat değişimi beklenmiyor.